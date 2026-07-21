«Ведомости»: производители БАДов попросили ужесточить контроль на маркетплейсах

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Союз производителей биологически активных добавок к пище (СП БАД) обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой доработать механизм проверки продукции на маркетплейсах, сообщили «Ведомости» со ссылкой на документ. Представитель пресс-службы кабмина подтвердил изданию его получение.
В частности, производители БАДов просят распространить контроль над продукцией на всю информацию, размещенную в карточках товаров. В СП БАД указали на то, что описание свойств, изображение упаковки и категория товаров остаются вне контура автоматической проверки маркетплейсов, из-за чего недобросовестные продавцы могут создавать с помощью фотографий и описаний ложное представление о происхождении и свойствах продукции.
Как пишет газета со ссылкой на письмо, производители также хотят сократить сроки введения механизма по проверке продукции, которые запланированы на 1 марта 2027 года. По мнению СП БАД, еще одной проблемой является отсутствие единых критериев оценки карточек товаров.
В Ozon поддержали инициативу союза и отметили «Ведомостям», что в компании поддерживают любые предложения, направленные на повышение прозрачности рынка. Однако, там также подчеркнули, что проверка карточек продавцов проводится не только через мониторинг сведений о продавце, но и с помощью реестров Роспотребнадзора и системой «Честный знак». Представитель Wildberries сообщил газете, что предложения СП БАД в маркетплейсе сочли излишними, информация о товарах уже проверяется в усиленном режиме.
В Минэкономразвития пояснили газете, что закон о платформенной экономике уже предусматривает требования по проверке партнеров платформ, а также по контролю за сведениями при заполнении карточек товаров, в том числе БАДов. По данным министерства, также подготовлен перечень госинформсистем, с которыми будут работать площадки, а еще сформирован предварительный список участников рынка, которые войдут в соответствующий реестр.
«Ведомостям» добавили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, что закон о платформенной экономике разрабатывался для защиты покупателей и продавцов, все его положения обсуждались с маркетплейсами и участниками делового сообщества. В свою очередь власти стремились найти баланс между защитой покупателей от контрафакта и сохранением условием, не создающих избыточных нагрузок для продавцов.