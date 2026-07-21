«Ведомости»: производители БАДов попросили ужесточить контроль на маркетплейсах

В Ozon поддержали инициативу союза и отметили «Ведомостям», что в компании поддерживают любые предложения, направленные на повышение прозрачности рынка. Однако, там также подчеркнули, что проверка карточек продавцов проводится не только через мониторинг сведений о продавце, но и с помощью реестров Роспотребнадзора и системой «Честный знак». Представитель Wildberries сообщил газете, что предложения СП БАД в маркетплейсе сочли излишними, информация о товарах уже проверяется в усиленном режиме.