В омской РЭК объяснили, почему плата за ЖКУ вырастет на 13%

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области Дмитрий Русских объяснил предстоящее повышение платы за коммунальные услуги. Поводом стал вопрос омички в социальных сетях, которая назвала индексацию более чем на 12% необоснованной.
Русских отметил, что тарифную политику, правила расчёта и допустимые границы роста платы определяют на федеральном уровне. С 1 января 2026 года единый для России индекс составил 1,7%. Это повышение связано в том числе с увеличением НДС до 22%.
Следующий этап индексации запланирован на 1 октября. Для Омской области федеральное правительство установило средний индекс в размере 13%. Кроме того, в отдельных муниципалитетах допускается отклонение от этого показателя до 12,9 процентного пункта. Такой механизм может применяться для развития коммунальной инфраструктуры. Параметры закреплены в распоряжении правительства России.
В РЭК подчеркнули, что тарифы на отдельные услуги могут измениться по-разному. Чтобы средний рост совокупного платежа в регионе не превысил 13%, для населения устанавливают льготные тарифы. Разницу ресурсоснабжающим организациям возмещают из областного бюджета.
Среди причин пересмотра тарифов Русских назвал рост оптовой стоимости газа на 9,6%, его транспортировки — на 11,6%, электроэнергии — на 13,2%, её передачи — на 15,2%. При этом расходы на топливо могут занимать до 80% в структуре затрат коммунальных предприятий. Также при расчётах учитывают увеличение федерального МРОТ на 20,7% и индекс потребительских цен в размере 5,1%.
Для сравнения глава РЭК привёл показатели других регионов. С учётом допустимых отклонений максимальный рост в отдельных муниципалитетах Ставропольского края может приблизиться к 44%, а в Республике Коми — к 30,3%.
Омичка ответила, что приведённые доводы не решают проблему снижения доступности коммунальных услуг для жителей. По её мнению, расходы на обновление изношенной инфраструктуры фактически перекладывают на потребителей, чьи доходы не увеличиваются сопоставимыми темпами.