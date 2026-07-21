В омской РЭК объяснили, почему плата за ЖКУ вырастет на 13%

Среди причин пересмотра тарифов Русских назвал рост оптовой стоимости газа на 9,6%, его транспортировки — на 11,6%, электроэнергии — на 13,2%, её передачи — на 15,2%. При этом расходы на топливо могут занимать до 80% в структуре затрат коммунальных предприятий. Также при расчётах учитывают увеличение федерального МРОТ на 20,7% и индекс потребительских цен в размере 5,1%.