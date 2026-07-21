Эксперт Прасов назвал причину дефицита кадров в сфере гостеприимства

«Достаточно серьезная проблема с количеством качественных кадров. Мы действительно, как индустрия, [испытываем] кадровый голод. Связано это с тем, что отрасль — именно гостиничный и ресторанный бизнес — никогда не находилась в топах по объему фондов оплаты труда. [Дефицит] порядка 25−30% штатной численности. Это довольно много. Он, по сути, с нами с пандемии», — сказал собеседник агентства.