Эксперт Прасов назвал причину дефицита кадров в сфере гостеприимства

НОВОСИБИРСК, 21 июля. /ТАСС/. Нехватка кадров в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса в России составляет около 25−30% от штатной численности. Это связано, прежде всего, с невысоким фондом оплаты труда, сообщил в беседе с ТАСС вице-президент Федерации отельеров и рестораторов России Вадим Прасов.
«Достаточно серьезная проблема с количеством качественных кадров. Мы действительно, как индустрия, [испытываем] кадровый голод. Связано это с тем, что отрасль — именно гостиничный и ресторанный бизнес — никогда не находилась в топах по объему фондов оплаты труда. [Дефицит] порядка 25−30% штатной численности. Это довольно много. Он, по сути, с нами с пандемии», — сказал собеседник агентства.
По словам Прасова, кадровый голод создает также проблему и качества персонала. Как отмечает эксперт, ситуация меняется очень медленно. «Для того, чтобы принципиально выйти на новый уровень, по сути, надо в том числе платить больше, создавать материальную мотивацию, а если у тебя у предприятия экономика находится на грани, выделить экономические средства на фонд оплаты труда очень сложно», — пояснил он.
Прасов добавил, что каждое предприятие сферы гостеприимства справляется со сложившейся ситуацией по-своему. «Для крупных отелей ситуация несколько проще, потому что [они имеют возможность] более системно, чуть более структурировано, с возможностью проводить обучение, тренинги без отрывок от производства», — уточнил он.