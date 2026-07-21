В Башкирии посчитали безработных

Как сообщили в Башстате со ссылкой на данные минтруда РБ, к концу мая 2026 года на учете в службе занятости населения состояли 10,7 тысячи не занятых трудовой деятельностью жителей республики. Из них статус официально зарегистрированного безработного имели 9,2 тысячи человек.