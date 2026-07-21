Газа хватает не всем: очереди на заправках объяснили в Актау

По словам водителей, такая ситуация сохраняется уже около месяца. Если на одной АГЗС топливо заканчивается, автомобилистам приходится искать другую заправку и снова занимать очередь. В управлении предпринимательства и торговли Мангистауской области сообщили, что сейчас в регионе насчитывается более 100 тыс. автомобилей, использующих газ. Ежемесячно для них поставляют около 18 тыс. тонн сжиженного топлива.