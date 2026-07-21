Газа хватает не всем: очереди на заправках объяснили в Актау

Автомобилисты в Актау сообщают о нехватке сжиженного газа на заправках. По их словам, на поиск станции с топливом и ожидание в очереди уходит несколько часов, а иногда газ заканчивается еще до того, как подходит их очередь.
«Стоишь час, полтора-это как минимум. Если в очереди 10−15 машин, то теряешь примерно два часа. Заправляемся один раз. Хватает на один день, на два дня уже не хватает», — рассказал местный житель Дуйсенбай Канатов.
По словам водителей, такая ситуация сохраняется уже около месяца. Если на одной АГЗС топливо заканчивается, автомобилистам приходится искать другую заправку и снова занимать очередь. В управлении предпринимательства и торговли Мангистауской области сообщили, что сейчас в регионе насчитывается более 100 тыс. автомобилей, использующих газ. Ежемесячно для них поставляют около 18 тыс. тонн сжиженного топлива.
«Летом, с началом туристического сезона, потребление возрастает на 2−3 тысячи тонн, из-за чего может ощущаться нехватка», — пояснили в ведомстве.
Одной из основных причин сложившейся ситуации чиновники называют плановый ремонт на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе.
«В конце июня Атырауский нефтеперерабатывающий завод остановился на плановый ремонт. Соответственно, объемы сжиженного газа, которые выделяются для нашей области с Атырауского НПЗ, начали поступать с 18 июля. В целом мы ожидаем, что ситуация стабилизируется к середине или концу следующего месяца», — заявил руководитель управления предпринимательства и торговли Мангистауской области Пикир Сансызбаев.