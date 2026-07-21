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В Забайкалье доставят 50 тыс. тонн разных видов топлива

Местных жителей попросили не стоять в очередях на заправках без крайней необходимости, чтобы не создавать ажиотаж.

ЧИТА, 21 июля. /ТАСС/. Порядка 50 тыс. тонн различных видов топлива направляются в Забайкальский край или проходят процедуры оформления. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Забайкалья Александр Осипов.

«На сегодня распределили 8,5 тыс. тонн топлива по районам и для сельхозпроизводителей. В июле ждем еще 17 тыс. тонн дизеля. Он пойдет на нужды агропромышленного комплекса и горняков. Плюс 50 тыс. тонн разных видов топлива сейчас в пути или оформляются», — говорится в сообщении.

По словам Осипова, уже идут переговоры о доставке в Забайкалье более 80 тыс. тонн топлива в августе. Этого объема должно хватить для бесперебойной работы заправок летом. В первую очередь топливом обеспечат экстренные службы.

Губернатор края попросил местных жителей не стоять в очередях на заправках без крайней необходимости, чтобы не создавать ажиотаж.

О ситуации.

8 июля президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином заявил, что трудности с топливом в стране временные, у российской энергетики высокий запас прочности.

Выпуск топлива в России частично снижен в результате атак на НПЗ, при этом ситуация отчасти стабилизирована, следует из отчета вице-премьера Александра Новака. Власти РФ на этом фоне ввели запрет на экспорт бензина и дизеля, в июле начнутся импортные поставки нефтепродуктов в страну. Крупные нефтяные компании приоритетно поставляют топливо в регионы с независимыми операторами.

Ранее Новак сообщал ТАСС, что в России сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка, но ажиотаж привел к росту спроса примерно на 20−30%. Он отмечал, что перестройка логистических связей системы с учетом потребностей займет какое-то время.

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