В Забайкалье доставят 50 тыс. тонн разных видов топлива

Выпуск топлива в России частично снижен в результате атак на НПЗ, при этом ситуация отчасти стабилизирована, следует из отчета вице-премьера Александра Новака. Власти РФ на этом фоне ввели запрет на экспорт бензина и дизеля, в июле начнутся импортные поставки нефтепродуктов в страну. Крупные нефтяные компании приоритетно поставляют топливо в регионы с независимыми операторами.