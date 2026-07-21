Дмитрий Демешин: На развитие малого бизнеса в 2026 году выделили почти 800 млн рублей

В Хабаровском крае продолжается системная работа по поддержке предпринимательства в рамках президентского национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». За последние шесть лет финансовую помощь на 2 млрд рублей получили 529 жителей региона, которые смогли открыть собственное дело с нуля, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Только в этом году начинающим предпринимателям выделено около 800 млн рублей. Деньги направляются на развитие бизнеса, в том числе в сельских и труднодоступных территориях.
— Мы помогаем людям воплощать мечты о собственном деле — будь то пекарня, которая обеспечивает хлебом целое село, или семейное кафе, где можно провести время вместе с детьми. Это не только про экономику, но и про качество жизни на местах. Когда в небольших населенных пунктах появляются новые услуги и рабочие места, у людей есть стимул оставаться и развивать свою территорию, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Среди успешных проектов — кафе-книжный клуб в Комсомольске-на-Амуре, открытый 21-летней предпринимательницей Елизаветой Бойко. Здесь можно выпить кофе, а еще почитать, поиграть в настольные игры.
Еще один пример — открытие магазина с пекарней в селе Джигда Аяно-Майского района, где живут около 180 человек.
Предприниматель Дмитрий Баценин при поддержке фондов развития малого бизнеса купил оборудование и товары в рамках северного завоза, а администрация помогла с оснащением. Так что скоро он сможет кормить односельчан свежим хлебом и булочками.
Малый бизнес быстрее реагирует на запросы жителей, создает рабочие места и развивает сферу услуг, торговлю, производство, строительство, грузоперевозки.
В небольших и удаленных населенных пунктах даже одно новое предприятие — магазин, пекарня или мастерская — заметно повышает качество жизни людей. Открытие своего дела дает возможность увеличить доход, развиваться, снижает безработицу.
— Развитие предпринимательства, особенно в малых селах и отдаленных районах, — одна из ключевых задач президентского нацпроекта. Сегодня в Аяно-Майском районе работает 51 предприниматель, в Тугуро-Чумиканском — 53. Мы будем и дальше поддерживать таких людей через льготные займы, финансовую помощь и сопровождение проектов, — отметил губернатор.