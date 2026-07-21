Дмитрий Демешин: На развитие малого бизнеса в 2026 году выделили почти 800 млн рублей

— Мы помогаем людям воплощать мечты о собственном деле — будь то пекарня, которая обеспечивает хлебом целое село, или семейное кафе, где можно провести время вместе с детьми. Это не только про экономику, но и про качество жизни на местах. Когда в небольших населенных пунктах появляются новые услуги и рабочие места, у людей есть стимул оставаться и развивать свою территорию, — подчеркнул Дмитрий Демешин.