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Власти Прикамья заявили о росте поставок топлива на АЗС

Сети АЗС увеличивают нормы отпуска бензина.

Источник: РИА "Новости"

Пресс-служба правительства Пермского края заявила о росте поставок топлива на АЗС.

20 июля прошло очередное заседание оперативного штаба по поводу ситуации с бензином в регионе. По данным правительства, сейчас идёт активная работа по увеличению поставок топлива на заправки.

Так, с 20 июля в сети «Нефтехимпром» скорректировали нормы отпуска топлива: в Перми один покупатель может приобрести до 50 литров горючего, в остальных муниципалитетах края — до 40 литров. Отмечается, что бензин АИ-92 есть на 26 заправках сети, АИ-95 — на 34, а дизельное топливо имеется в наличии на всех АЗС. Кроме того, планируется новая поставка бензина АИ-92.

Кроме того, компания «Лукойл» также наращивает объёмы поставок горючего. На прошедших выходных предприятие повысило лимит отпуска бензина — теперь он составляет до 40 литров на одного покупателя.

Напомним, ранее оперштаб заявил о стабилизации ситуации с обеспечением топливом в Прикамье.

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