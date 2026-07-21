Власти Прикамья заявили о росте поставок топлива на АЗС

Пресс-служба правительства Пермского края заявила о росте поставок топлива на АЗС.
20 июля прошло очередное заседание оперативного штаба по поводу ситуации с бензином в регионе. По данным правительства, сейчас идёт активная работа по увеличению поставок топлива на заправки.
Так, с 20 июля в сети «Нефтехимпром» скорректировали нормы отпуска топлива: в Перми один покупатель может приобрести до 50 литров горючего, в остальных муниципалитетах края — до 40 литров. Отмечается, что бензин АИ-92 есть на 26 заправках сети, АИ-95 — на 34, а дизельное топливо имеется в наличии на всех АЗС. Кроме того, планируется новая поставка бензина АИ-92.
Кроме того, компания «Лукойл» также наращивает объёмы поставок горючего. На прошедших выходных предприятие повысило лимит отпуска бензина — теперь он составляет до 40 литров на одного покупателя.
Напомним, ранее оперштаб заявил о стабилизации ситуации с обеспечением топливом в Прикамье.