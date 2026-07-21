В «Купибилет» рассказали, сколько россиян готовы доплатить за возвратный билет

Согласно исследованию, среди тех, кто готов выбирать возвратный тариф, 30% согласны на доплату не более 20% от стоимости, еще 23% — не более 10%. Остальные 47% опрошенных не готовы платить больше за возможность возврата. В компании также отметили, что за возможность вернуть билет без потерь путешественники готовы доплачивать от 1,2 тыс. рублей на коротких перелетах до 8,8 тыс. рублей на дальних европейских маршрутах.