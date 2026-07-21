Облкомторг заключил около 700 соглашений о стабилизации цен

Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском УФАС, сейчас действенным механизмом реагирования на изменение цен является разработанное ФАС России постановление Правительства РФ № 662. Оно предоставляет региональным властям возможность в случае необходимости заключать с участниками рынка добровольные соглашения о стабилизации цен на товары.