В Webbankir назвали одну из основных причин займов клиентов МФО

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Займы на срочные бытовые нужды остаются самыми популярными среди клиентов микрофинансовых организаций (МФО), их берут более трети заемщиков. Об этом говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir (материалы есть у ТАСС).
По данным исследования, за первые 6 месяцев 2026 года доля подобных запросов составила 35,3%, что, на 4 процентных пункта меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в 2025 г. — 39,3% от общего количества выдач).
При этом за последний год выросло число займов, которые клиенты МФО берут на ремонт недвижимости. В первой половине 2026 года их доля составила 15,4%, тогда как годом ранее была 12,7%.
Также прибавили и займы на крупные покупки, к которым можно отнести, например, бытовую технику и электронику, мебель и т. д. Их доля выросла с 10,4% в прошлом году до 12,7% сейчас. На 2 п. п., с 6,3% в первой половине 2025 года до 8,3% в первой половине 2026 года, увеличилась доля займов, связанных с содержанием автомобиля. К ним можно отнести расходы на ремонт, запчасти, автострахование и бензин.
Как отмечается в исследовании, относительно стабильными (колебания в пределах 1 п. п.) остались доли займов на здоровье и медицину (на эти цели в первом полугодии 2026 года пришлось 9,2% всех выдач), на праздники и подарки (6,3%), на рефинансирование и исправление кредитной истории (4,5%), образование (3,9%) и поездки, отпуск (3,2%).
Исследование проводилось на основе анализа 300 тыс. займов, выданных по всей России с января по июнь.