В Webbankir назвали одну из основных причин займов клиентов МФО

Также прибавили и займы на крупные покупки, к которым можно отнести, например, бытовую технику и электронику, мебель и т. д. Их доля выросла с 10,4% в прошлом году до 12,7% сейчас. На 2 п. п., с 6,3% в первой половине 2025 года до 8,3% в первой половине 2026 года, увеличилась доля займов, связанных с содержанием автомобиля. К ним можно отнести расходы на ремонт, запчасти, автострахование и бензин.