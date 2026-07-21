Билеты всё дороже: топливный кризис повлиял на междугородние перевозки в Новосибирске

Так 3 июля на маршрут не вышел автобус Новосибирск — Горный (отправление в 15:10); 4 июля были отменены выезды по маршруту Обь-2 — Новокузнецк (отправление в 6:10 и 15:40) и Новосибирск — Междуреченск (отправление в 22:00); Маршрут Обь-2 — Новокузнецк (отправление в 18:00) также не вышел на линию 5 июля, а с 13 по 27 июля отменено 15 рейсов Обь-2 — Барнаул (отправление в 17:40). Кроме того, пассажиры столкнулись с повышением цен. Например, билеты на автобусы, следующие из Новосибирска в Томск, подорожали на 150 рублей.