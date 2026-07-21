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Билеты всё дороже: топливный кризис повлиял на междугородние перевозки в Новосибирске

С начала июля в Новосибирской области из-за дефицита бензина наблюдается сокращение междугородних автобусных рейсов. По данным ООО «Автовокзал-Главный», было отменено 20 маршрутов, а стоимость билетов на некоторые направления увеличилась, сообщает Прецедент.

Источник: НДН.ИНФО

Жители региона не стали меньше ездить на междугородних автобусах, но из-за нехватки топлива перевозчики вынуждены корректировать расписание.

Так 3 июля на маршрут не вышел автобус Новосибирск — Горный (отправление в 15:10); 4 июля были отменены выезды по маршруту Обь-2 — Новокузнецк (отправление в 6:10 и 15:40) и Новосибирск — Междуреченск (отправление в 22:00); Маршрут Обь-2 — Новокузнецк (отправление в 18:00) также не вышел на линию 5 июля, а с 13 по 27 июля отменено 15 рейсов Обь-2 — Барнаул (отправление в 17:40). Кроме того, пассажиры столкнулись с повышением цен. Например, билеты на автобусы, следующие из Новосибирска в Томск, подорожали на 150 рублей.

В компании уточнили, что стоимость проезда устанавливается перевозчиками, а автовокзал не имеет права её изменять.