Новую стратегию развития разрабатывают в Хабаровском крае

В Хабаровском крае по поручению губернатора Дмитрия Демешина приступили к разработке новой стратегии социально‑экономического развития региона — до 2036 года и на перспективу до 2042 года. Документ определит приоритеты, цели и задачи развития края, а также инструменты, с помощью которых власти добьются их достижения. Первое заседание рабочей группы по разработке стратегии провел первый заместитель председателя правительства края Сергей Абрамов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Стратегия должна стать не просто формальным документом, а реальным планом действий, который найдет отражение в текущей работе органов власти и будет последовательно воплощаться в жизнь. При этом важно сохранить преемственность стратегического управления в регионе — новая стратегия должна стать продолжением действующей, не противоречить ей и ни в коем случае не отменять уже достигнутых результатов», — подчеркнул Сергей Абрамов.
Напомним, сейчас в регионе действует стратегия социально-экономического развития на период до 2030 года, утвержденная в 2018 году. С тех пор объем инвестиций в основной капитал увеличился почти в 3 раза к уровню 2017 года, промышленное производство — в 1,5 раза, а ввод жилья — более чем вдвое. На экономическую динамику повлияла реализация крупных инфраструктурных и промышленных проектов, включая развитие Восточного полигона и портово-логистических узлов Ванино и Советской Гавани, строительство Тихоокеанской железной дороги и комплексное освоение Малмыжского месторождения.
Все эти результаты станут базой для подготовки новой стратегии, научно‑исследовательскую работу для которой уже выполняет ФАНУ «Востокгосплан».
Как сообщил участникам рабочей группы директор научного учреждения Михаил Кузнецов, по результатам проведенного анализа ФАНУ «Востокгосплан» предлагает генеральную цель стратегии: сформировать Хабаровский край как регион притяжения людей, капитала и технологий —ведущий многопрофильный центр роста Дальнего Востока. Предполагается, что регион будет наращивать вклад в экономику России и расширять кооперацию со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Опорой для достижения поставленных целей станут промышленный комплекс, транспортная инфраструктура, природные ресурсы, а также научный и образовательный потенциал края. Наряду с традиционно сильными отраслями — авиа‑ и судостроением, нефтепереработкой и металлургией — стратегия обозначит перспективы новых технологических направлений, включая робототехнику, микроэлектронику и автомобилестроение.
Экономические ориентиры будут напрямую связаны с повышением качества жизни. Особое внимание в документе уделят развитию человеческого капитала, созданию современных рабочих мест и расширению возможностей для профессиональной реализации жителей во всех городах и районах края.
Следующим этапом формирования стратегии станет детальная проработка ключевых отраслей экономики, социальной сферы и инвестиционного портфеля региона. Завершить работу над документом планируется в октябре 2026 года, после чего он будет представлен для общественного обсуждения с участием губернатора края Дмитрия Демешина.