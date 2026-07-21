Новую стратегию развития разрабатывают в Хабаровском крае

Напомним, сейчас в регионе действует стратегия социально-экономического развития на период до 2030 года, утвержденная в 2018 году. С тех пор объем инвестиций в основной капитал увеличился почти в 3 раза к уровню 2017 года, промышленное производство — в 1,5 раза, а ввод жилья — более чем вдвое. На экономическую динамику повлияла реализация крупных инфраструктурных и промышленных проектов, включая развитие Восточного полигона и портово-логистических узлов Ванино и Советской Гавани, строительство Тихоокеанской железной дороги и комплексное освоение Малмыжского месторождения.