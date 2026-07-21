Прямые рейсы из Актобе в Ташкент стартуют 2 августа

АСТАНА, 21 июл — Sputnik. Прямые рейсы по маршруту Актобе — Ташкент откроют 2 августа, сообщили в акимате Актюбинской области.
«Авиакомпания Centrum Air запускает регулярные прямые рейсы из Международного аэропорта имени Алии Молдагуловой (Актобе) в столицу Узбекистана — Ташкент», — говорится в сообщении.
Рейсы, отметили в акимате, планируют выполнять дважды в неделю.
По данным властей региона, прямое авиасообщение позволит быстрее добраться до одного из самых красивых городов Центральной Азии — как для отдыха, так и для деловых поездок.
В Казахстан компания Centrum Air совершает рейсы Ташкент — Костанай.
Компания Centrum Air — крупнейшая частная авиакомпания в Узбекистане.