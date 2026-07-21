Министр транспорта Максим Лобанов проинспектировал дороги, ведущие из Иркутска в Киренск

— Я проехал на автомобиле путь, который преодолевают жители Киренска, добираясь домой из областного центра. Значительная его часть проходит по автомобильным дорогам, имеющим гравийное покрытие. В последнее время в северных территориях было много сильных дождей. В это время по дорогам двигалась тяжелая техника, работающая на месторождениях. Дал поручение специалистам подрядных организаций усилить содержание дорог.