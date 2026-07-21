Министр транспорта Максим Лобанов проинспектировал дороги, ведущие из Иркутска в Киренск

— Я проехал на автомобиле путь, который преодолевают жители Киренска, добираясь домой из областного центра. Значительная его часть проходит по автомобильным дорогам, имеющим гравийное покрытие. В последнее время в северных территориях было много сильных дождей. В это время по дорогам двигалась тяжелая техника, работающая на месторождениях. Дал поручение специалистам подрядных организаций усилить содержание дорог.
В осмотре участвовали специалисты Дирекции по строительству и эксплуатации дорог, руководители подрядных организаций и компании «Газпроминвест», которая имеет обязательства по содержанию некоторых участков. Они фиксировали проблемные точки и корректировали планы работ.
На дороге Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово идёт капремонт на 23,5 км (граница Качугского и Жигаловского районов). Лобанов поручил обеспечить комфортный проезд. На дороге Жигалово — Казачинское локальные недостатки устранили. На трассе Усть-Кут — Уоян выявлен повреждённый участок между Типуем и Окунайским — там уже работает техника, завозят материалы. На отрезке от Окунайского до Магистрального идёт капремонт 10,9 км, асфальтирование — в следующем году. Лобанов поручил поддерживать объезды в удовлетворительном состоянии.
На дороге Киренск — Казачинское подготовлены дефектные ведомости, техника готова к отправке. Задачи поставлены на контроль с мэрами районов.