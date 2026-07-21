Аналитики заявили о росте оборота сервисов знакомств в России

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Сервисы знакомств в первом полугодии 2026 года продемонстрировали одну из самых заметных динамик среди категорий цифрового контента в России. Их оборот вырос на 64% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные сервиса для приема онлайн и офлайн платежей «ЮKassa» (имеются в распоряжении ТАСС).
«Цифровой контент перестает быть нишевой категорией и становится повседневной статьей расходов. По данным аналитики “ЮKassa”, в первом полугодии 2026 года россияне активнее покупали книги, оформляли подписки на аудио- и видеосервисы и чаще выбирали платный доступ к контенту. Одна из самых заметных динамик — у сервисов знакомств: их оборот вырос на 64%, число транзакций — на 25%, а средний чек поднялся на 31% — до 505 рублей», — сказано в тексте.
Оборот сегмента печатных и аудиокниг вырос на 25%, а число транзакций — на 27%. При этом средний чек слегка снизился (-2%) и составил 210 рублей, рассказали аналитики.