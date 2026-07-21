Аналитики заявили о росте оборота сервисов знакомств в России

«Цифровой контент перестает быть нишевой категорией и становится повседневной статьей расходов. По данным аналитики “ЮKassa”, в первом полугодии 2026 года россияне активнее покупали книги, оформляли подписки на аудио- и видеосервисы и чаще выбирали платный доступ к контенту. Одна из самых заметных динамик — у сервисов знакомств: их оборот вырос на 64%, число транзакций — на 25%, а средний чек поднялся на 31% — до 505 рублей», — сказано в тексте.