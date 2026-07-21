На новосибирских АЗС начали продавать места в очередях

Народные дружинники в Новосибирске взяли под контроль обстановку на автозаправочных станциях — очереди за бензином не спадают, и добровольцам приходится разбирать спорные ситуации. Один из них, Иван Комаров, в беседе с Cиб.фm рассказал, что раньше дружины работали в основном на городских мероприятиях, но теперь основной точкой притяжения стали АЗС. «Сейчас часто работаем на АЗС. Бывают разные ситуации: кто-то пытается продать место в очереди, кто-то хочет заправиться в пластиковые канистры. Люди устают стоять по несколько часов, поэтому иногда начинаются споры», — поделился он. По его словам, корень конфликтов лежит не в дефиците топлива, а в человеческом факторе: в попытках пролезть без очереди или демонстрации неуважения к другим водителям.