На новосибирских АЗС начали продавать места в очередях

Народные дружинники в Новосибирске взяли под контроль обстановку на автозаправочных станциях — очереди за бензином не спадают, и добровольцам приходится разбирать спорные ситуации. Один из них, Иван Комаров, в беседе с Cиб.фm рассказал, что раньше дружины работали в основном на городских мероприятиях, но теперь основной точкой притяжения стали АЗС. «Сейчас часто работаем на АЗС. Бывают разные ситуации: кто-то пытается продать место в очереди, кто-то хочет заправиться в пластиковые канистры. Люди устают стоять по несколько часов, поэтому иногда начинаются споры», — поделился он. По его словам, корень конфликтов лежит не в дефиците топлива, а в человеческом факторе: в попытках пролезть без очереди или демонстрации неуважения к другим водителям.
Серьёзных происшествий на заправках пока не случалось — максимум, с чем сталкиваются дружинники, это словесные перепалки. До рукоприкладства, по словам Комарова, дело не доходило. Отдельное внимание уделяется технике безопасности: курящие прямо на территории АЗС получают мгновенный отпор, ведь заправка — объект повышенной опасности. Сам Иван пришёл в дружину после службы в полиции и считает главным навыком умение договариваться с людьми. «Самое важное — уметь разговаривать с людьми. Нужно спокойно объяснить ситуацию и найти общий язык. Большинство людей реагируют адекватно, и это очень приятно», — отметил он.
Несмотря на то что работа остаётся добровольной и бесплатной, Комаров не планирует уходить. «В этом направлении планирую развиваться, мне это интересно. Пока дружина существует, мы будем работать дальше и привлекать новых людей. Народ нам нужен», — заключил дружинник.