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Под Омском осенью запустят тепличный комплекс за 10 миллиардов

Предприятие площадью 20 гектаров создаст в Лузино более 300 рабочих мест.

Источник: Om1 Омск

В селе Лузино продолжают строить круглогодичный тепличный комбинат. Инвестиции в проект превышают 10 млрд рублей, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Первые производственные блоки планируют вводить в эксплуатацию уже осенью 2026 года. Запуск пройдёт в несколько этапов: по мере готовности отдельных очередей предприятие будет увеличивать объёмы выращивания овощей.

После выхода комбината на проектную мощность в Лузино появится более 300 рабочих мест. Продукцию предприятия планируют поставлять жителям Омской области.

Соглашение о строительстве тепличного комплекса региональные власти заключили с инвестором на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году.