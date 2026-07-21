Под Омском осенью запустят тепличный комплекс за 10 миллиардов

В селе Лузино продолжают строить круглогодичный тепличный комбинат. Инвестиции в проект превышают 10 млрд рублей, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Первые производственные блоки планируют вводить в эксплуатацию уже осенью 2026 года. Запуск пройдёт в несколько этапов: по мере готовности отдельных очередей предприятие будет увеличивать объёмы выращивания овощей.
После выхода комбината на проектную мощность в Лузино появится более 300 рабочих мест. Продукцию предприятия планируют поставлять жителям Омской области.
Соглашение о строительстве тепличного комплекса региональные власти заключили с инвестором на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году.