В Воронеже расследуют пропажу средств при реконструкции очистных

— Наша позиция состоит в том, что отслеживать проблемы с выполнением работ подрядчиками нужно не дожидаясь того, когда сроки будут сорваны. И по ЛОС у нас создан чат со всеми ответственными лицами муниципального, регионального и федерального уровня. И специалисты, которые отвечают за строительный контроль на площадке, каждый день присылают туда фотографии с указанием выполненного объема работ, количества людей и техники на объекте. Как только у подрядчиков возникают вопросы, сразу же все включаются и помогают их решить в пределах своих полномочий, — заверил чиновник.