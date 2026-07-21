В Воронеже расследуют пропажу средств при реконструкции очистных

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при модернизации Левобережных очистных сооружений (ЛОС) возбудили по материалам проверки областной прокуратуры.
Проект реализуется в Воронеже с 2022 года. Заказчиком работ выступает ООО «РВК-Воронеж», которое обслуживает водоканал и канализационное хозяйство города в рамках концессионного соглашения. До 2024-го следовало провести масштабную реконструкцию стоимостью около 16 миллиардов рублей. ЛОС занимают около 47 гектаров, до 2023 года они принадлежали коммерческой организации, затем были выкуплены мэрией и сданы в концессии компании, которая эксплуатирует аналогичные сооружения на Правом берегу.
Для проектирования и строительства объектов «РВК-Воронеж» заключило договор с ООО «Новострой». Но подрядчик сорвал сроки и до сих пор не выполнил свои обязательства. Сотрудничество с ним приостановлено, стороны уточняют объем взаимных претензий. Сдачу ЛОС в обновленном виде уже переносили дважды.
«Также установлено, что стоимость примененных при строительстве Левобережных очистных сооружений материалов и оборудования существенно завышена, сметные расчеты по договору не соответствуют рыночным ценам. Общий размер причиненного ущерба при проектировании объекта превысил 61 миллион рублей», — пояснили в прокуратуре.
Незадолго до объявления об уголовном деле ход модернизации ЛОС обсуждали в правительстве Воронежской области. Было отмечено, что в проект уже вложено почти 3,5 миллиарда рублей. В 2026 году ожидается запуск цеха механического обезвоживания осадка. Идет речь о переносе части мероприятий по реконструкции водопровода и строительству двух вторичных отстойников на 2027 год.
Как ранее сообщил «РГ» министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области Евгений Бажанов (сейчас он переходит на пост заместителя председателя правительства региона), подписано очередное допсоглашение, по которому концессионер получит больше времени на реконструкцию объектов ЛОС.
— Наша позиция состоит в том, что отслеживать проблемы с выполнением работ подрядчиками нужно не дожидаясь того, когда сроки будут сорваны. И по ЛОС у нас создан чат со всеми ответственными лицами муниципального, регионального и федерального уровня. И специалисты, которые отвечают за строительный контроль на площадке, каждый день присылают туда фотографии с указанием выполненного объема работ, количества людей и техники на объекте. Как только у подрядчиков возникают вопросы, сразу же все включаются и помогают их решить в пределах своих полномочий, — заверил чиновник.
Тем временем.
Хищение бюджетных средств в особо крупном размере (более 200 миллионов рублей) при строительстве ливневой канализации в Воронеже выявила облпрокуратура. Нарушениия касаются проекта в квартале, ограниченном улицами Шишкова, Ломоносова, Тимирязева и Бурденко. Контракт с АО «ПМК № 38» был заключен в 2023 году и все ещё не исполнен. Сроки сорваны. Проверка показала, что часть аванса была выведена через фиктивные субподрядные организации по заведомо подложным документам о поставке материалов и оборудования. Фактически эти поставки не проводились.