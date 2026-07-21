На российский рынок вышла автокомпания XPeng

В КНР бренд XPeng называют одним из главных технологических столпов новой китайской волны. Он основан в 2014 году группой предпринимателей во главе с Хэ Сяопэном, который ранее был топ-менеджером Alibaba Group. В отличие от не менее известной Li Auto, сделавшей ставку на гибриды с бензоэлектрическими генераторами, или марки Nio с технологичными станциями быстрой замены батарей, ~XPeng изначально в большей степени делает ставку на чистые электромобили и продвинутый автопилот~. Поэтому в Китае их часто называют «местной Теслой». Хотя гибриды у них тоже есть.