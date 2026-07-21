В Тобольске ввели спецрежим заправки машин срочных служб

Напомним, в конце июня на заправках «Газпромнефти» в Тюменской области ввели ограничения на отпуск топлива. По словам губернатора Александра Моора, мера была вынужденно введена для того, чтобы не допустить ажиотажного спроса, который может привести к перебоям с поставками топлива. Он также подчеркнул, что топлива в стране производится достаточно и при необходимости оно может быть импортировано.