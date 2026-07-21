Что делать, если оштрафовали в очереди на АЗС, объяснили водителям Челябинской области

— Когда в воскресенье два с половиной часа стояла в очереди на заправке на проспекте Победы возле ОКБ № 3 (сама очередь заняла около 25 минут, но потом АЗС закрылась почти на два часа на техперерыв прямо передо мной), оштрафовали пару автомобилистов. Подъехал автомобиль ГАИ, оформили документы. Один из водителей после этого уехал из очереди, — рассказала читательница.