Что делать, если оштрафовали в очереди на АЗС, объяснили водителям Челябинской области

Жители Челябинска продолжают обсуждать ситуацию с очередями на автозаправочных станциях. Одна из читательниц «Пчелы» рассказала, что в минувшее воскресенье стала свидетелем того, как сотрудники Госавтоинспекции оштрафовали нескольких водителей.
— Когда в воскресенье два с половиной часа стояла в очереди на заправке на проспекте Победы возле ОКБ № 3 (сама очередь заняла около 25 минут, но потом АЗС закрылась почти на два часа на техперерыв прямо передо мной), оштрафовали пару автомобилистов. Подъехал автомобиль ГАИ, оформили документы. Один из водителей после этого уехал из очереди, — рассказала читательница.
Как можно обжаловать штраф.
По словам адвоката Ольги Шушминцевой, такое постановление можно обжаловать.
— Если водитель или собственник транспортного средства получили штраф за нарушение ПДД во время вынужденного нахождения в очереди на заправку, соответствующее постановление можно обжаловать в органе, который назначил штраф, либо напрямую в суде, — пояснила адвокат в беседе с ТАСС.
Если нарушение зафиксировала камера, подать жалобу можно через приложение «Госуслуги Авто». Сделать это необходимо в течение 10 дней после получения постановления.
Если постановления нет на Госуслугах, следует обратиться в ведомство, которое вынесло решение. Жалобу можно направить в электронном виде через сайт ведомства (если такая возможность предусмотрена) либо отправить по почте. Документ необходимо подписать, приложить копию постановления, если она есть, и сохранить подтверждение отправки — например, скриншоты или почтовую квитанцию с описью вложения.
При этом обратиться в Госавтоинспекцию по месту жительства не получится, если штраф выписан в другом регионе. В таком случае заявление перенаправят в подразделение, которое вынесло постановление.
МВД: штрафы будут отменять.
В МВД России сообщили, что водителям, которых оштрафовали за нарушения правил остановки и стоянки во время ожидания в очередях на АЗС, будут отменять такие постановления после обращения.
— По каждому такому постановлению во всех региональных подразделениях Госавтоинспекции МВД России будут приниматься решения об их отмене с учётом малозначительности совершённого правонарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости.