В Казахстане появится более 30 новых профессий

«На их основе вузы обновляют свои образовательные программы. Здесь важно продолжить работу по обновлению отраслевых атласов профессий совместно с предприятиями. Кроме того, проведено масштабное анкетирование 73 тыс. предприятий, из них 92 в сфере автопрома. Для сферы автомобильной промышленности потребность в инженерных и рабочих кадрах на ближайшие три года составляет 10 201 человек», — продолжил спикер.