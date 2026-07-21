В Казахстане появится более 30 новых профессий

Министр отметил, что разработаны 9 отраслевых и 20 региональных атласов новых профессий и компетенций.
Отраслевые атласы профессий «Машиностроение» и «Транспорт и логистика», региональные атласы Карагандинской и Костанайской областей непосредственно охватывают машиностроительную отрасль. Обновленные версии атласов новых профессий для автомобильной промышленности позволяют охватить весь цикл: от проектирования и производства до эксплуатации, сервиса, логистики и зарядной инфраструктуры. Появится 31 новая профессия и подлежат трансформации 22 существующих профессии.
Речь идет о таких направлениях, как цифровые технологии в машиностроении, машиностроение и роботизация процессов, инженерный дизайн и технологии в машиностроении, цифровое машиностроение и интеллектуальные производственные системы, машиностроение и робототехника, а также машиностроение и реверс-инжиниринг.
«На их основе вузы обновляют свои образовательные программы. Здесь важно продолжить работу по обновлению отраслевых атласов профессий совместно с предприятиями. Кроме того, проведено масштабное анкетирование 73 тыс. предприятий, из них 92 в сфере автопрома. Для сферы автомобильной промышленности потребность в инженерных и рабочих кадрах на ближайшие три года составляет 10 201 человек», — продолжил спикер.
Ранее был опубликован рейтинг самых востребованных профессий в Казахстане на 2026 год.