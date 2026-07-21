В Ленобласти на ряде АЗС увеличили лимиты отпуска топлива

По словам главы региона, ситуация с обеспечением топливом остается стабильной и не ухудшается. Наиболее сложной остается ситуация с бензином АИ-95, тогда как с дизельным топливом проблем меньше.
Как отметил Дрозденко, ряд компаний уже повысил лимит отпуска бензина АИ-92 с 30 до 40, 50 и даже 60 литров на одного покупателя. Кроме того, одна из сетей увеличила лимит на АИ-95 до 40 литров.
Губернатор добавил, что особое внимание власти уделяют бесперебойному обеспечению топливом автозаправочных станций на федеральных трассах, включая М-11, Р-21 «Кола», А-121 «Сортавала» и А-181 «Скандинавия».