Производство яиц в Нижегородской области выросло на 10%

Молочное животноводство тоже в плюсе. Надои молока за полугодие — 314 тысяч тонн, что на 1% больше, чем годом ранее. Основной вклад вносят хозяйства Гагинского, Бутурлинского, Дальнеконстантиновского, Пильнинского и Починковского округов — на них приходится больше трети всего объёма молока в регионе. Средний надой от одной коровы вырос на 103 килограмма и составил 4 423 килограмма.