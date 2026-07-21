Иван Носков обсудил с предпринимателями вывоз мусора с самарских островов

К началу летнего сезона на островах установили более 20 муниципальных и частных контейнерных площадок. Их оборудовали на пристани Зеленая роща, на Поджабном, Зелененьком, Рождественском и др. Однако их все равно недостаточно. На рабочей встрече договорились, что регоператор вместе с предпринимателями определит дополнительные места для размещения площадок и мест погрузки мусора. Кроме того, было решено продлить сезон вывоза ТКО — от начала навигации по Волге до ее завершения.