За сутки цены на топливо подняла одна из сетей АЗС в Иркутске

Напомним, что сеть АЗС «Омни» отменила ограничения на отпуск всех видов топлива. Все заправки сети работают в штатном режиме. Кроме того, сеть АЗС «КрайсНефть» увеличила лимит покупки топлива до 40 литров. Кроме того, с 13 июля компания «КрайсНефть» возобновила продажу бензина физическим лицам ещё на шести АЗС, работает 17 станций сети при сохранении действующих ограничений. В регионе прорабатывается механизм электронных очередей. ИТ-сообщество тестирует решения, позволяющие бронировать время заправки. О сроках внедрения будет сообщено позже.