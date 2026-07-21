В Москве суд встал на защиту автовладельцев, не оплачивающих шлагбаум

Как стало известно mk.ru, спор разгорелся между жильцами многокорпусного дома по проспекту Мира, построенного в 1934 году. Группа инициативных граждан приняла решение перекрыть въезды во двор шлагбаумом. Но жильцы разделились на две группы: одни были за, а другие против. В итоге первые вносят ежемесячную плату, а вторые — нет.