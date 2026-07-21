В Москве суд встал на защиту автовладельцев, не оплачивающих шлагбаум

Споры вокруг шлагбаумов в московских дворах не утихают много лет: могут ли автомобилисты, не заплатившие за устройство парковаться на территории или нет? Недавно такой спор разрешил останкинский суд Москвы.
Оказалось, даже решение общего собрания жильцов не является панацеей — те автомобилисты, которые не вносят плату имеют права парковаться на территории.
Как стало известно mk.ru, спор разгорелся между жильцами многокорпусного дома по проспекту Мира, построенного в 1934 году. Группа инициативных граждан приняла решение перекрыть въезды во двор шлагбаумом. Но жильцы разделились на две группы: одни были за, а другие против. В итоге первые вносят ежемесячную плату, а вторые — нет.
Противникам предложили заезжать во двор по разовому пропуску через диспетчера, а еще они лишились возможности открывать шлагбаум для других пользователей, например, для гостей.
Собственница одной из квартирыне согласилась с такой ситуацией. Женщина пользуется машиной «Порш Кайен» по доверенности, а владелец иномарки живет совсем в другом месте. В итоге она лишилась возможности парковаться во дворе на постоянной основе, только по гостевому пропуску, который действует всего 12 часов.
Женщина в итоге согласилась оплачивать эксплуатацию шлагбаума, но попытки договориться с инициативной группой успехом не увенчались. Тогда дело дошло до суда, и Фемида оказалась на ее стороне.
Суд пришел к выводу, что ограничение доступа автовладельца во двор по месту регистрации незаконно. В итоге, инициативной группе было предписано добавить данные жительницы дома в списки и разрешить беспрепятственный проезд на территорию.