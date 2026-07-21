Нижегородцам не отменят штрафы за стоянку под знаком в очереди на заправках

В Нижегородской области не планируют отменять штрафы для водителей, которые оказались под знаком «Остановка запрещена», стоя в очереди на АЗС. Об этом сообщили в «НТА‑Приволжье» со ссылкой на ГУ МВД России по Нижегородской области.