Нижегородцам не отменят штрафы за стоянку под знаком в очереди на заправках

В Нижегородской области не планируют отменять штрафы для водителей, которые оказались под знаком «Остановка запрещена», стоя в очереди на АЗС. Об этом сообщили в «НТА‑Приволжье» со ссылкой на ГУ МВД России по Нижегородской области.
Уточняется, что законных оснований для аннулирования таких штрафов нет. Нарушения фиксируются автоматически — с помощью камер видеонаблюдения. В ведомстве напомнили автомобилистам простой способ избежать наказания: достаточно выбирать место для ожидания вне зоны действия запрещающего знака.
По данным Управления, с середины июня 2026 года в регионе не зарегистрировано новых эпизодов подобных нарушений. При этом ранее в публичное поле попадали случаи привлечения водителей к административной ответственности: нарушения фиксировали два комплекса автоматической фиксации, находящиеся в ведении региональных властей.
Стоит отметить, что в Саратовской области власти пошли на отмену подобных штрафов, тогда как в Нижегородской области подход остаётся неизменным.
Ранее сообщалось, что нижегородские власти также не планируют отменять продажу бензина по номерам.