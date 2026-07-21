Вторая продольная встала от Металлургов до Мамаева кургана в Волгограде

Утром в Волгограде парализовало движение по Второй Продольной магистрали. Водители, движущиеся в сторону центра, сообщают о заторе, который растянулся от района Металлургов до моста в районе Мамаева кургана.
По данным автомобилистов, стоящих в пробке, видимых дорожно-транспортных происшествий на данном участке не зафиксировано. Причиной пробки мог стать традиционный утренний час пик или локальное сужение дороги.
Тем, кто планирует поездку в центр, стоит заложить дополнительное время на дорогу или рассмотреть альтернативные пути объезда.
Накануне стало известно, что ближайшая к железнодорожному вокзалу Волгоград-1 парковка разместится у царицынской пожарной каланчи.
Видео: t.me/vlgchp.