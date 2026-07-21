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Вторая продольная встала от Металлургов до Мамаева кургана в Волгограде

Волгоградцы сообщают о многокилометровой пробке на Второй продольной магистрали в сторону центра города.

Утром в Волгограде парализовало движение по Второй Продольной магистрали. Водители, движущиеся в сторону центра, сообщают о заторе, который растянулся от района Металлургов до моста в районе Мамаева кургана.

По данным автомобилистов, стоящих в пробке, видимых дорожно-транспортных происшествий на данном участке не зафиксировано. Причиной пробки мог стать традиционный утренний час пик или локальное сужение дороги.

Тем, кто планирует поездку в центр, стоит заложить дополнительное время на дорогу или рассмотреть альтернативные пути объезда.

Накануне стало известно, что ближайшая к железнодорожному вокзалу Волгоград-1 парковка разместится у царицынской пожарной каланчи.

Видео: t.me/vlgchp.