Водителей защитили от двойных взысканий за одно ДТП

По её словам, раньше водителя могли сначала оштрафовать за нарушение ПДД, а затем назначить ещё одно наказание, если позднее выяснялось, что происшествие повлекло более тяжкие последствия. Например, после ДТП с пешеходом автомобилиста сначала наказывали за непредоставление преимущества, а затем — за причинение вреда здоровью.