Работающих жителей Приморья с 1 августа ждет перерасчет пенсий

С 1 августа отделение Социального фонда России по Приморскому краю проведет автоматический перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров. Повышение назначат тем, кто официально трудился в 2025 году и за кого работодатели перечисляли страховые взносы. Размер прибавки будет индивидуальным — он зависит от заработной платы и может составить до трех пенсионных коэффициентов. Об этом пишет «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на региональное отделение СФР.