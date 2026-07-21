В городе Прикамья обновляют фасады многоквартирных домов

Работы по обновлению фасадов многоквартирных домов ведутся в Кизеле, сообщает Министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края.
В программу капитального ремонта вошли семь объектов на улицах Советская, 7, 8, 12, 34 и 46, а также Юных Коммунаров, 27 и Луначарского, 26.
Особое внимание уделено домам на Советской — одной из центральных улиц Кизела, где сосредоточены исторические здания и значимые для горожан места. Обновление фасадов позволит сохранить облик старой части города и сделать среду более привлекательной.
Подрядчики восстанавливают повреждённую штукатурку, обновляют архитектурные детали и наносят защитное покрытие. Всего на объектах предстоит выполнить 14 видов работ.
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