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В Севастополе во вторник не будет свободной продажи бензина на «Атане»

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник, 21 июля, не будут продавать топливо на сети АЗС «Атан». Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«На заправках “АТАН” сегодня свободной продажи топлива не будет», — написал губернатор в своем канале в МАКС.

Он призвал горожан обратить внимание, что во вторник также запрещена заправка в канистры любого вида топлива. Заправиться можно в бак машины.

Лимит 40 литров (по QR-коду) действует только на четырех АЗС:

  • Верхнесадовое
  • Орлиное
  • Таврида-1
  • Таврида-2

Три вида топлива можно купить свободно (без QR-кода):

  • ДТ NP (40 литров)
  • АИ-100 (40 литров)
  • АИ-92 (можно заправить только в бак до 30 литров).

Заправка пропан-бутана возможно только в поверенные баллоны с актуальным сроком эксплуатации. Заправка неисправного или не прошедшего поверку баллонов запрещена.

В понедельник в 22:30 в Севастополе стартовала выдача QR-кодов на покупки пропан-бутана. Заправить газ в баллоны можно будет только на одной заправке на Городском шоссе 15, лимит до 40 литров.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил правительству разработать предложение по субсидированию покупки населением сжиженного газа в баллонах, который существенно вырос в цене.

Также глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на время действия режима ЧС баллонный газ населению будут выдавать бесплатно.

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