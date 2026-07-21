В Севастополе во вторник не будет свободной продажи бензина на «Атане»

«На заправках “АТАН” сегодня свободной продажи топлива не будет», — написал губернатор в своем канале в МАКС.
Он призвал горожан обратить внимание, что во вторник также запрещена заправка в канистры любого вида топлива. Заправиться можно в бак машины.
Лимит 40 литров (по QR-коду) действует только на четырех АЗС:
- Верхнесадовое
- Орлиное
- Таврида-1
- Таврида-2
Три вида топлива можно купить свободно (без QR-кода):
- ДТ NP (40 литров)
- АИ-100 (40 литров)
- АИ-92 (можно заправить только в бак до 30 литров).
Заправка пропан-бутана возможно только в поверенные баллоны с актуальным сроком эксплуатации. Заправка неисправного или не прошедшего поверку баллонов запрещена.
В понедельник в 22:30 в Севастополе стартовала выдача QR-кодов на покупки пропан-бутана. Заправить газ в баллоны можно будет только на одной заправке на Городском шоссе 15, лимит до 40 литров.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил правительству разработать предложение по субсидированию покупки населением сжиженного газа в баллонах, который существенно вырос в цене.
Также глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на время действия режима ЧС баллонный газ населению будут выдавать бесплатно.