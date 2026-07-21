Дополнительные объёмы топлива пришли в Новосибирскую область

По его словам, этого удалось добиться благодаря договорённостям с ПАО «Газпромнефть» и Минэнерго России в регион поступили дополнительные объёмы топлива.
«Благодаря этому удалось увеличить число работающих АЗС сети “Газпромнефть”. Кроме того, начались поставки топлива в независимые сети АЗС. Стоит отметить, что эти решения положительно сказались на ситуации с очередями, в определенной степени снизили потребительский ажиотаж», — отметил Клемешов.
Он также акцентировал, что особое внимание уделяется стабильной работе спецтранспорта экстренных и коммунальных служб, общественного транспорта, доставке продовольствия и функционированию аграрного сектора. Также контролируется соблюдение графиков поставок топлива в регион. При этом, в Новосибирской области сохраняется режим повышенной готовности по топливу, и в некоторых районах принимаются оперативные решения, что называется, в ручном режиме. Оперативный штаб продолжит работу до нормализации ситуации.