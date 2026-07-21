Армянские фермеры блокируют дороги из-за проблем с продажей товаров

В Армении аграрии блокировали автомобильную трассу, соединяющую столицу с приграничным пунктом Ерасх, через который идёт путь в Иран. Поводом для акции стали трудности с реализацией выращенной продукции.
Жители Араратской области заявили, что не могут сбыть десятки тонн овощей. Один из них сообщил, что на его полях скопилось 60 т помидоров, однако перерабатывающие предприятия отказываются их закупать. По словам сельчан, аналогичная проблема возникает ежегодно, хотя местные власти ранее гарантировали, что в этом сезоне ситуация изменится.
Участники протеста упомянули, что министр экономики Геворг Папоян обещал урегулировать вопрос с томатами и огурцами, но, по их мнению, никаких реальных шагов предпринято не было. Тем не менее примерно через 15 минут после начала перекрытия дороги фермеры согласились возобновить движение транспорта.
Параллельно с этим с утра у здания правительства в Ереване проходит другая акция — несколько десятков рыбоводов выражают недовольство в связи с ограничениями на экспорт своей продукции.
Иранские цветы заподозрили в маскировке под армянские для России.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.