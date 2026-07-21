Армянские фермеры блокируют дороги из-за проблем с продажей товаров

Жители Араратской области заявили, что не могут сбыть десятки тонн овощей. Один из них сообщил, что на его полях скопилось 60 т помидоров, однако перерабатывающие предприятия отказываются их закупать. По словам сельчан, аналогичная проблема возникает ежегодно, хотя местные власти ранее гарантировали, что в этом сезоне ситуация изменится.