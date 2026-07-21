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Армянские фермеры блокируют дороги из-за проблем с продажей товаров

В Армении аграрии блокировали автомобильную трассу, соединяющую столицу с приграничным пунктом Ерасх, через который идёт путь в Иран. Поводом для акции стали трудности с реализацией выращенной продукции.

В Армении аграрии блокировали автомобильную трассу, соединяющую столицу с приграничным пунктом Ерасх, через который идёт путь в Иран. Поводом для акции стали трудности с реализацией выращенной продукции.

Жители Араратской области заявили, что не могут сбыть десятки тонн овощей. Один из них сообщил, что на его полях скопилось 60 т помидоров, однако перерабатывающие предприятия отказываются их закупать. По словам сельчан, аналогичная проблема возникает ежегодно, хотя местные власти ранее гарантировали, что в этом сезоне ситуация изменится.

Участники протеста упомянули, что министр экономики Геворг Папоян обещал урегулировать вопрос с томатами и огурцами, но, по их мнению, никаких реальных шагов предпринято не было. Тем не менее примерно через 15 минут после начала перекрытия дороги фермеры согласились возобновить движение транспорта.

Параллельно с этим с утра у здания правительства в Ереване проходит другая акция — несколько десятков рыбоводов выражают недовольство в связи с ограничениями на экспорт своей продукции.

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