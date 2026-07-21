Что изменится для владельцев электромобилей в Казахстане

«Мировой автопром также стремительно переходит к использованию электрического грузового транспорта. На сегодняшний день вдоль ключевых автомагистралей страны функционирует порядка 70 электрозарядных станций. Недавно заключено соглашение об инвестициях с компанией “Car Park Transformer” по строительству 250 станций придорожного сервиса до 2030 года. Необходимо и далее активно развивать соответствующую инфраструктуру, создавая благоприятные условия для новых инвесторов. Поручаю министерству транспорта совместно с министерством промышленности усилить работу по привлечению крупных международных компаний для развития сетей электрозарядных станций», — сказал Олжас Бектенов.