Что изменится для владельцев электромобилей в Казахстане

Глава правительства отметил, что, по данным Международного энергетического агентства, уже к 2030 году электромобили займут более 40% от общего объема продаж автомобилей по всему миру.
«Мировой автопром также стремительно переходит к использованию электрического грузового транспорта. На сегодняшний день вдоль ключевых автомагистралей страны функционирует порядка 70 электрозарядных станций. Недавно заключено соглашение об инвестициях с компанией “Car Park Transformer” по строительству 250 станций придорожного сервиса до 2030 года. Необходимо и далее активно развивать соответствующую инфраструктуру, создавая благоприятные условия для новых инвесторов. Поручаю министерству транспорта совместно с министерством промышленности усилить работу по привлечению крупных международных компаний для развития сетей электрозарядных станций», — сказал Олжас Бектенов.
По его словам, в стране имеется необходимая сырьевая база для интеграции в глобальную цепочку производства аккумуляторов для электромобилей.
«Планируется запуск крупного проекта по производству сферического графита, критически важного в производстве аккумуляторов. Министерству промышленности совместно с заинтересованными государственными органами требуется обеспечить своевременный ввод проекта в эксплуатацию. Также в ходе недавней поездки в Китайскую Народную Республику глава государства встретился с руководством компании CATL (Contemporary AmperexTechnology Company Limited. — Прим. ред.), которая является мировым лидером в производстве аккумуляторов. Компания подтвердила свое намерение в реализации высокотехнологичного производства на территории нашей страны. Всем уполномоченным органам необходимо держать на особом контроле реализацию данного проекта», — заявил Олжас Бектенов.
Ранее премьер-министр Олжас Бектенов поручил министерству промышленности совместно с предприятиями в течение месяца разработать план по созданию производств автокомпонентов в Казахстане.