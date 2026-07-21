В Краснодаре утром 21 июля работают 66 АЗС

Работающие заправки находятся на следующих улицах: в сети АЗС «Роснефть»: Селезнева, Московская, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Бородинская, Кубанская Набережная; в сети АЗС «Лукойл»: Тургенева, Захарова, Проспект Чекистов, Старокубанская, Автолюбителей, Уральская, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Ставропольская, Коммунаров; в сети АЗС «Газпром»: Мачуги, Крупской, Дзержинского, Красных Партизан, Российская, Ейское шоссе; в сети АЗС «Газпромнефть»: Селезнева, Уральская, трасса Краснодар—Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, трасса Краснодар—Кропоткин возле хутора Ленина, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Калинина, Восточно-Кругликовская, Западный обход, Евдокии Сокол, Суворова, Ялтинская; в сети АЗС «Rusoil»: Дальняя, Бабушкина, Ростовское шоссе, Уральская, Дзержинского, Пластунская; в сети АЗС «Татнефть» на Ростовском шоссе; в сети АЗС «СитиОйл» на Мачуги; в сети АЗС «Teboil» на Новороссийской; в сети АЗС «Atan»: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан; в сети АЗС «Ирбис» на Степана Разина; в сети АЗС «PNB»: Монтажников, Шевченко; в сети АЗС «ОПТИ» на Красных Партизан; в сети АЗС «ЮНК» на Российской; в сети АЗС «Партнер» на Уральской; в сети АЗС «Petrol» на 70-летия Октября.