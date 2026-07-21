Нижегородские аграрии увеличили производство мяса, молока и яиц за шесть месяцев 2026 года

Сельскохозяйственные организации Нижегородской области показывают уверенный рост производства животноводческой продукции по итогам января—июня 2026 года, следует из данных Нижегородстата. Объёмы мяса, молока и яиц превысили показатели того же периода 2025 года, а по ряду позиций регион опережает среднероссийские темпы.
За шесть месяцев выращенный для убоя скот и птица в живом весе составили 108 тыс. тонн — это на 12% больше, чем в январе—июне 2025 года. В то же время по России индекс производства мяса зафиксирован на уровне 100%.
Надои молока в первом полугодии достигли 314 тыс. тонн, что на 1% выше прошлогоднего показателя. Лидерами по объёмам молока стали хозяйства Гагинского, Бутурлинского, Дальнеконстантиновского, Пильнинского и Починковского округов — на них приходится более трети регионального производства. Средний надой на корову составил 4 423 кг, или на 103 кг больше по сравнению с прошлым годом.
Птицефабрики региона в январе—июне произвели 636 млн яиц, что на 10% превышает прошлогодний результат. Для сравнения, по России индекс производства яиц равен 103%.
Ранее сообщалось, что рост производства продуктов животноводства продолжается в Нижегородской области.