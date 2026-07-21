Россия побила исторический рекорд по импорту черешни и вишни из Грузии

Россия в июне нарастила импорт черешни и вишни из Грузии до 606,8 тысячи долларов, обновив исторический максимум. Это следует из данных грузинской статслужбы, проанализированных РИА Новости.
Годом ранее закупки составляли лишь 21 тысячу долларов, таким образом, поставки выросли в 29 раз. При этом ввоз черешни и вишни из Грузии происходит нерегулярно — в 2026 году он был зафиксирован только в июне. В целом Россия начала закупать эти ягоды у Грузии с 2014 года, обычно поставки приходятся на май-июль.
Кроме того, РФ увеличила закупки персиков и нектаринов. В июне их импорт достиг 579,7 тысячи долларов против 3,1 тысячи в мае.
Ранее KP.RU писал, что с августа 2025 по май 2026 года Грузия поставила на внешние рынки 23,6 тыс. тонн яблок, из которых 22,2 тыс. тонн пришлись на Россию. По данным Минсельхоза Грузии, экспорт яблок вырос на 30% по объему и на 53% по стоимости, достигнув 17,4 млн долларов. Средняя цена за килограмм составила 0,74 доллара, что на 17% выше, чем в прошлом сезоне.