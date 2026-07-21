Россия побила исторический рекорд по импорту черешни и вишни из Грузии

Годом ранее закупки составляли лишь 21 тысячу долларов, таким образом, поставки выросли в 29 раз. При этом ввоз черешни и вишни из Грузии происходит нерегулярно — в 2026 году он был зафиксирован только в июне. В целом Россия начала закупать эти ягоды у Грузии с 2014 года, обычно поставки приходятся на май-июль.