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Как изменились цены на авто в Казахстане

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев 21 июля 2026 года на брифинге в правительстве рассказал о ситуации на автомобильном рынке страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По его словам, сейчас наблюдается тенденция к снижению цен на автомобили отечественного производства.

Цены на автомобили снижаются. Это же хорошая тенденция. У меня есть статистика. Мы проверяли динамику цен на автомобили, произведенные в Казахстане. По итогам прошлого года снижение составило порядка 5%. При этом по автомобилям иностранного производства, наоборот, было небольшое повышение цен.

сказал Нагаспаев

Ему напомнили, что, несмотря на всю выгоду от автокредитов и снижение цен, сами процентные ставки остаются высокими.

«Государственная программа была, она хорошо работала. Сейчас у каждой компании есть собственные программы с привлекательными условиями кредитования. Думаю, представители компаний могут подробнее рассказать о своих предложениях. Помимо того что они снижают цены на автомобили, они также запустили собственные кредитные программы и кредитуют покупателей», — добавил министр.