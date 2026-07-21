Как изменились цены на авто в Казахстане

По его словам, сейчас наблюдается тенденция к снижению цен на автомобили отечественного производства.
Цены на автомобили снижаются. Это же хорошая тенденция. У меня есть статистика. Мы проверяли динамику цен на автомобили, произведенные в Казахстане. По итогам прошлого года снижение составило порядка 5%. При этом по автомобилям иностранного производства, наоборот, было небольшое повышение цен.
Ему напомнили, что, несмотря на всю выгоду от автокредитов и снижение цен, сами процентные ставки остаются высокими.
«Государственная программа была, она хорошо работала. Сейчас у каждой компании есть собственные программы с привлекательными условиями кредитования. Думаю, представители компаний могут подробнее рассказать о своих предложениях. Помимо того что они снижают цены на автомобили, они также запустили собственные кредитные программы и кредитуют покупателей», — добавил министр.