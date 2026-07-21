Как изменились цены на авто в Казахстане

«Государственная программа была, она хорошо работала. Сейчас у каждой компании есть собственные программы с привлекательными условиями кредитования. Думаю, представители компаний могут подробнее рассказать о своих предложениях. Помимо того что они снижают цены на автомобили, они также запустили собственные кредитные программы и кредитуют покупателей», — добавил министр.