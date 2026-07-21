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РБК: аэропорт Внуково купит у Шереметьево долю в Домодедово

Столичный аэропорт Внуково станет партнером Шереметьево при управлении Домодедово. Об этом сообщает РБК. В начале года бывший актив Дмитрия Каменщика и Валерия Когана перешел под контроль дочерней структуры Шереметьево.

Столичный аэропорт Внуково станет партнером Шереметьево при управлении Домодедово. Об этом сообщает РБК. В начале года бывший актив Дмитрия Каменщика и Валерия Когана перешел под контроль дочерней структуры Шереметьево.

Внуково выкупит 25% долей ООО «Перспектива» — компании, выкупившей у Росимущества группу «Домодедово» за 66 млрд руб. Сделка оценивается в 16,5 млрд руб. По данным РБК, планируется задействовать как собственные, так и заемные средства, при этом одним из кредиторов выступит Сбербанк.

По словам источников издания, инвестор рассчитывает на окупаемость в течение 10 лет — но при условии реализации оптимистичного сценария, при котором объем авиаперевозок и доходы аэропортов останутся на текущем уровне.