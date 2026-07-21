РБК: аэропорт Внуково купит у Шереметьево долю в Домодедово

Внуково выкупит 25% долей ООО «Перспектива» — компании, выкупившей у Росимущества группу «Домодедово» за 66 млрд руб. Сделка оценивается в 16,5 млрд руб. По данным РБК, планируется задействовать как собственные, так и заемные средства, при этом одним из кредиторов выступит Сбербанк.