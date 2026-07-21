Казахстан начал подготовку к главной уборочной кампании года

«Уборочная кампания — один из самых ответственных этапов сельскохозяйственного года. Все вопросы, связанные с прохождением вегетационного периода, готовностью техники, элеваторов и логистической инфраструктуры, должны находиться на постоянном контроле. Необходимо обеспечить четкую координацию работы центральных и местных исполнительных органов, провести уборку в оптимальные сроки, без потерь и создать все условия для успешного приема нового урожая».