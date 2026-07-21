Казахстан начал подготовку к главной уборочной кампании года

Эти вопросы рассмотрели на совещании под председательством министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова, где подвели итоги развития растениеводства за первое полугодие 2026 года и обсудили готовность к массовой уборке урожая.
Казахстан продолжает менять структуру посевов.
По словам вице-министра сельского хозяйства Азата Султанова, в стране продолжается диверсификация сельского хозяйства с переходом на более рентабельные культуры.
В этом году зафиксированы рекордные показатели по ряду направлений:
- площадь масличных культур увеличена до 4,3 млн гектаров — это исторический максимум;
- кормовые культуры занимают 3,3 млн гектаров;
- посевы кукурузы расширены до 253,4 тыс. гектаров;
- площадь пшеницы сокращена на 125 тыс. гектаров;
- в южных регионах оптимизированы площади риса и хлопчатника.
За последние три года структура посевов заметно изменилась: доля зерновых снизилась с 73 до 66 процентов, а масличных культур выросла до 18 процентов.
Наиболее заметные результаты достигнуты в традиционных зерносеющих регионах страны.
Аграрии продолжают получать удобрения.
Одним из ключевых направлений остается обеспечение сельхозпроизводителей минеральными удобрениями.
По данным Министерства сельского хозяйства, уже законтрактовано и внесено 78 процентов от запланированного объема удобрений.
Более 99 процентов посевов находятся в хорошем состоянии.
Особое внимание на совещании уделили текущему состоянию сельхозкультур.
Согласно агрометеорологическому мониторингу, несмотря на различия погодных условий по регионам, запасы продуктивной влаги в большинстве сельскохозяйственных районов остаются оптимальными или удовлетворительными.
Сегодня более 99 процентов посевов зерновых и масличных культур находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, что создает благоприятные предпосылки для получения качественного урожая.
Уборка уже началась.
В южных и западных регионах страны стартовала уборка озимых культур.
На сегодняшний день:
- намолочено 635,8 тыс. тонн зерна;
- средняя урожайность составляет 20,6 центнера с гектара.
Элеваторы готовят к приему нового урожая.
Одной из главных тем совещания стала готовность зерноприемной инфраструктуры.
Общая емкость зернохранилищ Казахстана составляет 30,7 млн тонн, что позволяет принять прогнозируемый объем урожая.
Министр поручил заранее снизить загруженность элеваторов и при необходимости организовать перевозку зерна в южные регионы страны, чтобы освободить мощности для нового урожая.
Также будет проведен детальный анализ состояния хлебоприемных пунктов, усилен мониторинг погодных рисков и продолжена работа по внесению минеральных и органических удобрений.
Что поручил Айдарбек Сапаров.
Подводя итоги совещания, министр подчеркнул:
«Уборочная кампания — один из самых ответственных этапов сельскохозяйственного года. Все вопросы, связанные с прохождением вегетационного периода, готовностью техники, элеваторов и логистической инфраструктуры, должны находиться на постоянном контроле. Необходимо обеспечить четкую координацию работы центральных и местных исполнительных органов, провести уборку в оптимальные сроки, без потерь и создать все условия для успешного приема нового урожая».
Почему это важно.
Казахстан входит в число крупнейших производителей зерна в регионе, поэтому успешное проведение уборочной кампании напрямую влияет не только на внутреннюю продовольственную безопасность, но и на экспортный потенциал страны. Расширение площадей масличных культур, улучшение структуры посевов и высокая готовность инфраструктуры свидетельствуют о продолжающейся модернизации отечественного агропромышленного комплекса.