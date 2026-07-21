Цифровые кочевники. В Приволжье стремительно молодеет бизнес

Предпринимательство — это уже не венец долгой офисной карьеры. В свободное плавание вчерашние студенты уходят, едва получив диплом, а то и не дожидаясь этого торжественного момента. Только в Ульяновской области число бизнесменов в возрасте до 35 лет превысило 8,6 тысячи человек. С какими иллюзиями приходится расставаться новичкам в бизнесе и почему эксперты предвещают бум «компаний одного человека» — разбирался корреспондент «РГ».
Застревающий лифт.
Зумеры и поздние миллениалы не готовы десятилетиями сидеть на позициях младших менеджеров ради призрачной стабильности. Они выросли в цифровую эпоху, а потому остро ценят независимость, гибкий график и возможность управлять своим временем. Традиционные офисные структуры кажутся им излишне бюрократизированными.
«Молодые люди в возрасте 25−35 лет все увереннее чувствуют себя в роли бизнес-лидеров, и это уже не временное увлечение, а сформированный тренд. Собственное дело хотели бы открыть 47 процентов молодых россиян — почти каждый второй», — приводит данные исследования аналитиков ГК «Стилобат» председатель совета директоров группы Лев Мазараки.
На площадке региональной встречи молодых предпринимателей в Ульяновске развернулся маркет локальных брендов «Создано молодыми». За прилавком с украшениями из цветных камушков, ракушек и эпоксидной смолы — молодая предпринимательница Варвара Усова.
«Сначала просто хотела сделать приятное подруге, которая любила такие украшения, — вспоминает мастерица. — Посмотрела в интернете, заказала материал, попробовала и втянулась. Потом при поддержке мужа начала бизнес. Первое время мешала неопытность в правовых вопросах: я банально боялась оформиться официально, казалось, что это какая-то колоссальная дополнительная ответственность. Но сейчас я в статусе самозанятой уже более трех лет».
По мнению экспертов, цифровизация практически уничтожила барьеры для входа на рынок. «Цифровая экономика снизила порог входа до минимума: сегодня для старта не нужен цех или завод, достаточно ноутбука и доступа в интернет, — констатирует основатель агентства цифровой репутации “Невидимка”, эксперт по антикризисному PR Петр Сухоруких. — Главные точки притяжения молодежи — e-commerce, ИT-услуги, создание контента, цифровой маркетинг и микроагентства на базе нейросетей. Это сферы, где скорость реакции важнее многолетнего опыта».
Остаться и пригодиться.
Приволжье в контексте омоложения бизнеса демонстрирует уникальную динамику. Исторически ПФО — это мощное промышленное и академическое ядро страны с сильной инженерной школой. Наличие крупных вузов создает постоянный приток талантливой молодежи.
В Ульяновской области, где развиты авиастроительный, автомобильный и ИT-кластеры, молодежный бизнес приобретает особую устойчивость. Местные молодые люди научились монетизировать свои цифровые и технологические навыки, не переезжая в столицу. «Количество индивидуальных предпринимателей и учредителей юрлиц в возрасте до 35 лет увеличилось в регионе за последний год более чем на пять процентов, — приводит данные руководитель регионального центра “Мой бизнес” Руслан Гайнетдинов. — Молодежь выбирает самые современные виды деятельности. Они быстрее адаптируются к коммуникациям и ловят тренды. Но главное — мы видим здоровый патриотизм. Можно уехать в Москву или Казань, но ребята остаются и делают классные продукты в менее конкурентной среде здесь, на родине. Молодежный бизнес становится важнейшей частью экономики Ульяновской области».
Цифровизация стерла географические границы. Находясь в Ульяновске, можно наладить цепочку поставок из Китая, продавать товары в Хабаровск через маркетплейсы и инвестировать заработанное в родной регион. Молодежь из регионов ПФО активно идет и в реальный сектор, развивая производство, инжиниринг, креативные индустрии, агротехнологии и детский ретейл.
Ульяновец Илья Кузнецов в феврале открыл собственный детский развлекательный центр по франшизе. «В любом деле нужен опыт, — делится Илья. — На одних амбициях вывозить можно, но это обходится гораздо дороже, чем когда у тебя за плечами есть база. Самый нервный период — это стройка, а текущие макроэкономические изменения и новые налоговые реформы заставляют оперативно перестраивать модель».
Обратная сторона успеха.
Бум молодежных стартапов — процесс неоднозначный. С одной стороны высокая активность молодых — это драйвер гибкости всей экономики. Они мгновенно реагируют там, где крупные корпорации месяцами согласовывают бюджеты.
С другой стороны, эксперты фиксируют высокий уровень инфантильности начинающих коммерсантов. «Насмотревшись блогов об “успешном успехе”, молодые люди воспринимают бизнес как компьютерную игру, — предупреждает Петр Сухоруких. — Отсюда пугающая статистика: до своего первого трехлетнего юбилея доживает в среднем лишь один стартап из десяти. Происходит жесткий экономический отбор. Молодежь отлично делает продукт и настраивает рекламу, но часто игнорирует скучную бухгалтерию и юриспруденцию, допуская кассовые разрывы».
Еще одна скрытая угроза — тотальная зависимость от чужих платформ. Молодежный микробизнес фактически арендует территории у маркетплейсов и поисковых систем. Любое изменение алгоритмов выдачи, блокировка рекламного кабинета или резкое повышение комиссий могут в один день уничтожить компанию.
Наставник вместо субсидий.
Чего же не хватает молодому бизнесу от регулятора? Прямые безвозмездные гранты сегодня уступают место долгосрочным инструментам поддержки. В Поволжье развернута масштабная инфраструктура: действуют льготные налоговые режимы, микрозаймы и гарантийные фонды.
Но главным дефицитом становится не капитал, а управленческий опыт и наставничество. «Отдельных законодательных барьеров для молодых нет, — подчеркивает Руслан Гайнетдинов. — Нужен опыт, но парадокс в том, что его отсутствие часто и обеспечивает успех: опытный человек десять раз подумает и побоится делать, а выстреливают те, кто ничего не боится. “В России инструкции читают только трусы” — слышали такую шутку? Но чтобы перспективные начинания не заканчивались личными финансовыми драмами, рядом должен быть наставник».
Эксперты сходятся во мнении: тенденция омоложения бизнеса необратима. Развитие технологий искусственного интеллекта продолжит снижать потребность в раздутых штатах. Экономика стоит на пороге расцвета «компаний одного человека», когда единственный предприниматель с помощью нейросетей-ассистентов сможет генерировать выручку средних предприятий прошлых лет. И выиграют те регионы, которые создадут для этих цифровых кочевников предсказуемые условия и стабильную городскую среду.