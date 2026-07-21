Цифровые кочевники. В Приволжье стремительно молодеет бизнес

В Ульяновской области, где развиты авиастроительный, автомобильный и ИT-кластеры, молодежный бизнес приобретает особую устойчивость. Местные молодые люди научились монетизировать свои цифровые и технологические навыки, не переезжая в столицу. «Количество индивидуальных предпринимателей и учредителей юрлиц в возрасте до 35 лет увеличилось в регионе за последний год более чем на пять процентов, — приводит данные руководитель регионального центра “Мой бизнес” Руслан Гайнетдинов. — Молодежь выбирает самые современные виды деятельности. Они быстрее адаптируются к коммуникациям и ловят тренды. Но главное — мы видим здоровый патриотизм. Можно уехать в Москву или Казань, но ребята остаются и делают классные продукты в менее конкурентной среде здесь, на родине. Молодежный бизнес становится важнейшей частью экономики Ульяновской области».