На Дону начались поставки топлива для аграриев

«Запрашиваемая регионом квота — 60 тысяч тонн. Поставки начались. Выстроена чёткая логистика. Мы получили первые объёмы в рамках лимитов от “Лукойла”, “Газпрома” и “Роснефти”. Региональные минпром и минсельхоз будут отслеживать, чтобы топливо дошло до аграриев, и контролировать весь путь — от топливных компаний до хозяйств», — сообщил Юрий Слюсарь.