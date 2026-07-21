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На Дону начались поставки топлива для аграриев

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь после встречи с заместителем министра сельского хозяйства РФ Максимом Боровым сообщил о результатах обсуждения двух ключевых вопросов, актуальных для донских аграриев. Это проработка механизмов для стабильной отгрузки зерна и решение задач по снабжению топливом.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь после встречи с заместителем министра сельского хозяйства РФ Максимом Боровым сообщил о результатах обсуждения двух ключевых вопросов, актуальных для донских аграриев. Это проработка механизмов для стабильной отгрузки зерна и решение задач по снабжению топливом.

Напомним, на этой неделе глава донского региона Юрий Слюсарь на заседании штаба по обеспечению топливом, который провёл зампред Правительства РФ Александр Новак, обозначил потребность области в дизеле и бензине для проведения уборочной кампании. Для решения проблемы дефицита топлива совместно с Минэнерго России проработан механизм поставок.

«Запрашиваемая регионом квота — 60 тысяч тонн. Поставки начались. Выстроена чёткая логистика. Мы получили первые объёмы в рамках лимитов от “Лукойла”, “Газпрома” и “Роснефти”. Региональные минпром и минсельхоз будут отслеживать, чтобы топливо дошло до аграриев, и контролировать весь путь — от топливных компаний до хозяйств», — сообщил Юрий Слюсарь.

В минсельхозпроде области работает горячая линия, куда представители хозяйств могут обратиться круглосуточно по всем проблемам (+7 (961) 290−19−85;

+7 (960) 462−19−85).

Особое внимание уделяется ценовой политике.

«Принципиально важно — топливо отпускается не по спекулятивным биржевым котировкам и не по ценам перекупщиков, а по официальным прайсам. Эти цены тоже могут меняться, но динамика несопоставима с двукратными скачками, которые предлагают перекупщики», — отметил губернатор.

Для аграриев — это возможность сформировать объективную себестоимость продукции, улучшить или стабилизировать экономику хозяйств.

Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.

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