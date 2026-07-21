Робот проверит 3,5 километра теплосетей по контуру Красноярской ТЭЦ-3

Более точная внутритрубная диагностика дополняет гидравлические испытания, позволяя заранее обнаружить зоны риска и принять решение о ремонте до того, как дефект приведёт к повреждению во время отопительного сезона. Одновременно с проверкой роботами специалисты Красноярской теплосети (филиал Енисейской ТГК, подразделение СГК в регионе Енисейская Сибирь) устраняют дефекты, выявленные в ходе гидравлических испытаний. Также с 13 по 22 июля на самой ТЭЦ-3 энергетики ремонтируют оборудование, которое невозможно вывести из эксплуатации при действующей системе горячего водоснабжения. Поэтому период отключения горячей воды используется сразу для подготовки тепловых сетей и станции к предстоящему отопительному сезону.