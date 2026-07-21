Робот проверит 3,5 километра теплосетей по контуру Красноярской ТЭЦ-3

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сибирская генерирующая компания продолжает готовить город к зиме. В рамках гидравлических испытаний, которые проходят с 13 по 22 июля по контуру Красноярской ТЭЦ-3, энергетики проведут дополнительную высокоточную диагностику 3,5 километров тепловых сетей.
В этом специалистам поможет специальное роботизированное оборудование. Двигаясь по коммуникациям, робот фиксирует состояние металла, коррозию, истончение стенок и другие скрытые дефекты, которые не проявились во время гидравлических испытаний. Такой метод применяют на наиболее труднодоступных участках системы теплоснабжения, а также там, где необходимо выяснить, какой именно участок многометровой трубы поврежден.
Более точная внутритрубная диагностика дополняет гидравлические испытания, позволяя заранее обнаружить зоны риска и принять решение о ремонте до того, как дефект приведёт к повреждению во время отопительного сезона. Одновременно с проверкой роботами специалисты Красноярской теплосети (филиал Енисейской ТГК, подразделение СГК в регионе Енисейская Сибирь) устраняют дефекты, выявленные в ходе гидравлических испытаний. Также с 13 по 22 июля на самой ТЭЦ-3 энергетики ремонтируют оборудование, которое невозможно вывести из эксплуатации при действующей системе горячего водоснабжения. Поэтому период отключения горячей воды используется сразу для подготовки тепловых сетей и станции к предстоящему отопительному сезону.
Всего во время летних отключений горячего водоснабжения СГК планирует проверить роботизированным комплексом около 10 километров трубопроводов Красноярска — 50% работ уже выполнены. Разными методами в городе обследуют более 2 тысяч километров тепловых сетей.
Следующий этап гидравлических испытаний пройдёт в микрорайоне Солнечном краевой столицы с 3 по 13 августа. В этот период горячее водоснабжение будет ограничено для диагностики и ремонта теплосетей, а также проведения необходимых работ на теплоисточнике.