В Казахстане появятся автобусы собственного производства

Каждая страна, которая занимается производством автомобилей, стремится к созданию собственного бренда. Но ни у каждой страны он есть. Наши производители говорят, что это их цель, они идут к ней. Но как контраргумент, они мне говорят, что только у 15−20 стран есть свой бренд.