Сибиряки всё чаще используют сервис оплаты частями — за неделю объём таких покупок вырос на 15%

Сервисы BNPL позволяют разделить стоимость покупки на несколько платежей и оплачивать её постепенно, а не единовременно. При оформлении покупки клиент оплачивает 25% стоимости сразу, а оставшаяся сумма списывается равными платежами один раз в две недели. Такой способ оплаты доступен как в интернет-магазинах партнёров, так и в офлайн-точках — достаточно выбрать соответствующий способ оплаты при оформлении заказа или нажать кнопку «Оплатить частями» на платёжном терминале. В Сибири такая функция подключена уже к более чем 30 тыс. терминалов.