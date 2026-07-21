В Хабаровском крае завершается электрификация участка БАМ

Электрификация железнодорожного участка Волочаевка — Комсомольск-на-Амуре должна завершиться до конца этого года. На сегодняшний день компания РЖД установила 10,8 тыс. опор контактной сети, что составляет около 99% всех опор, которые должны смонтировать на линии, соединяющей БАМ и Транссиб, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».