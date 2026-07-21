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В Хабаровском крае завершается электрификация участка БАМ

Все работы должны быть выполнены в текущем году.

Источник: Хабаровский край сегодня

Электрификация железнодорожного участка Волочаевка — Комсомольск-на-Амуре должна завершиться до конца этого года. На сегодняшний день компания РЖД установила 10,8 тыс. опор контактной сети, что составляет около 99% всех опор, которые должны смонтировать на линии, соединяющей БАМ и Транссиб, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Помимо этого, протянули 390 км контактного провода, уложили 3,6 тыс. км сетей связи, сигнализации и автоблокировки.

Электрификация участка Волочаевка — Комсомольск-на-Амуре — Советская Гавань в Хабаровском крае протяжённостью 870 км — основное направление деятельности РЖД в этом году на Восточном полигоне.

Завершить перевод на электротягу участка Волочаевка — Комсомольск-на-Амуре (350 км) планируется до конца года.