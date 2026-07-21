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Запретят ли праворульные машины на междугородних маршрутах: ответ министра

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев 21 июля 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал возможность введения запрета на эксплуатацию праворульного транспорта, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Он напомнил, что запрет на ввоз праворульных машин в стране уже есть.

Проблема безопасности на дорогах достаточно острая и поднимается не только Минпромом, но и МВД. С 2007 запрещен ввоз праворульных автомобилей в РК. Поэтому здесь нужно просто контролировать — запрет ввоза стоит.

сказал Нагаспаев

У министра уточнили, рассматривается ли ведомством запрет на эксплуатацию таких машин в междугородних перевозках.

«Это надо спросить у МВД, которое занимается безопасностью на дорогах. Мы, как госорган, который занимается вопросами автомобильной отрасли, меры приняли: все необходимые запреты на ввоз автомобилей и неиспользование их на территории РК приняты. Дальше — контроль со стороны соответствующих органов», — добавил глава ведомства.

Запрет на ввоз авто с правым рулем в разобранном виде был введен в Казахстане с 16 января 2024 года.