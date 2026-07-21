Запретят ли праворульные машины на междугородних маршрутах: ответ министра

«Это надо спросить у МВД, которое занимается безопасностью на дорогах. Мы, как госорган, который занимается вопросами автомобильной отрасли, меры приняли: все необходимые запреты на ввоз автомобилей и неиспользование их на территории РК приняты. Дальше — контроль со стороны соответствующих органов», — добавил глава ведомства.