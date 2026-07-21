Запретят ли праворульные машины на междугородних маршрутах: ответ министра

Он напомнил, что запрет на ввоз праворульных машин в стране уже есть.
Проблема безопасности на дорогах достаточно острая и поднимается не только Минпромом, но и МВД. С 2007 запрещен ввоз праворульных автомобилей в РК. Поэтому здесь нужно просто контролировать — запрет ввоза стоит.
У министра уточнили, рассматривается ли ведомством запрет на эксплуатацию таких машин в междугородних перевозках.
«Это надо спросить у МВД, которое занимается безопасностью на дорогах. Мы, как госорган, который занимается вопросами автомобильной отрасли, меры приняли: все необходимые запреты на ввоз автомобилей и неиспользование их на территории РК приняты. Дальше — контроль со стороны соответствующих органов», — добавил глава ведомства.
Запрет на ввоз авто с правым рулем в разобранном виде был введен в Казахстане с 16 января 2024 года.